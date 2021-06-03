Нижний Новгород невозможно представить без Чкаловской лестницы, - Игорь Комаров Общество

Нижний Новгород невозможно представить без Чкаловской лестницы. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе торжественного открытия Чкаловской лестницы, сообщает пресс-служба приволжского полпреда Президента.

Напомним, что в церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В рамках торжественного мероприятия Чкаловская лестница на один вечер стала сценой для Симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого сопровождалось зрелищным аудиовизуальным шоу.

Игорь Комаров подчеркнул, что "очень хорошо, что к 800-летию Нижнего Новгорода лестница снова открыта - здесь, над Волгой, знаменитые нижегородские закаты особенно красивы".

Напомним, что 1 августа в Нижнем Новгороде после продолжительной реконструкции открылась Чкаловская лестница. В ходе открытия выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и состоялось аудиовизуальное шоу.

Откроется лестница для посещений 4 августа. В настоящее время там ведется демонах сценических конструкций.

В ходе реконструкции заменили все разрушенные ступени, сохранив два исторических пролета. Также отремонтировали кирпичную кладку наружной и внутренней стен, заменили железобетонные конструкции, усилили подпорные стены, установили ливневые и водосборные колодцы системы водоотведения.