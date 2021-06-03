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Более 30 домов и детский сад временно остались без света в Нижнем Новгороде

02 августа 2021 10:23  [66] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 30 домов и детский сад временно остались без света в Нижнем Новгороде 2 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Отключения связаны с проведением плановых работ на сетях электроснабжения в четырех районах города.

Так, с 8:00 приостановлено электроснабжение домов по адресам: ул. Дежнева, 1-9, Гастелло, 2, 4, пр. Героев, 24, 26, 30, а также детского сада №272 и котельной на ул. Гастелло, 1а в Московском районе. Свет в зданиях дадут к 17:00.

Кроме того, в Советском районе с 8:00 до 17:00 свет будет отключен по адресам: ул. Западный городок, 1, 7, 8, Красносельская, 15, Рождественская, 40, 40б, 38е, 38, 38а, 36д, 36, 36в, 23, 36а.

В Нижегородском районе под отключения попали дома №2 по ул. Касьянова и №9 по Казанскому шоссе. Электроснабжение там приостановлено с 8:00 до 19:00.

В Канавинском районе свет отключен с 9:00 до 17:00 на ул. Авангардная, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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