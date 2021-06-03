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Общество

Улица Верхне-Печерская Нижнего Новгорода частично станет односторонней

02 августа 2021 11:07  [479] Общество

Улица Верхне-Печерская Нижнего Новгорода от дома №7 до дома №9 станет односторонней с 16 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Это, как отметили в департаменте транспорта города, сделано для увеличения пропускной способности. Сегодня минимальная ширина улицы на отдельных участках всего шесть метров, и с учетом припаркованного транспорта, возникают трудности для разъезда встречных автомобилей.

С учётом нововведений съезд автомобилей на дворовую территорию с улицы Верхне –Печёрской будет возможен у дома №7, следуя мимо дома №7К1 в направлении домов №4 и №6 по улице Нижне-Печёрской, и дома №9К1, выезд на улицу Верхне–Печёрскую уже у дома 9. Поворот же с Верхне-Печёрской улицы во двор около дома №9 будет запрещен.

Стоит отметить, что с 16 августа запрещается стоянка автомобилей по обеим сторонам проезда от дома № 4 до дома№ 6 на ул. Нижне-Печёрской.

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Теги:
ГИБДД движение Транспорт
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