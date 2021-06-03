Почти 800 рабочих трудятся на объектах нижегородского парка "Швейцария"

Председатель организационного комитета по подготовке празднования 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили нижегородский парк "Швейцария", где в течение последнего года проводится реконструкция.
В сообщении говорится, что в парке "Швейцария" в настоящее время задействовано около 770 рабочих, используется 90 единиц техники. Завершается реставрация входных групп, формирование прогулочных дорожек, создание детских и спортивных площадок, беговой дорожки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения. На территории парка появились веревочный городок и скейт-парк. В новых павильонах ведутся работы по внутренней отделке. Продолжается озеленение территории. На большом фонтане ведутся пусконаладочные работы. Реконструкция парка на данный момент выполнена более чем на 90%.
"В ходе реконструкции расширена сеть дорожек, устанавливаются современные детские площадки, появились два новых фонтана, создана спортивная инфраструктура, где могут заниматься и люди с ограниченными возможностями здоровья. В парке будет современное освещение, для обеспечения безопасности создается система видеонаблюдения. На территории парка появятся все возможности для семейного отдыха и занятий с детьми. При этом площадь застройки удалось уменьшить, а количество зеленых насаждений будет увеличено", - отметил Глеб Никитин.
Глеб Никитин также подчеркнул, что в рамках комплексного благоустройства завершаются работы по реконструкции ограды и входов в парк, которые являются объектами культурного наследия регионального значения.
"Получается прекрасный парк, главное сейчас – работать над его наполнением жизнью", - отметил Сергей Кириенко.
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