Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 августа 2021 15:02  [39] Юрий Шалабаев проверил исполнение соглашения о работе самокатов в Нижнем Новгороде
02 августа 2021 14:37  [126] Почти 800 рабочих трудятся на объектах нижегородского парка "Швейцария"
02 августа 2021 14:01  [687] Грозовой фронт надвигается на Нижегородскую область
02 августа 2021 12:40  [121] Запрет на посещение лесов сохранится в Нижегородской области до 6 августа
02 августа 2021 12:37  [226] Температура воздуха в августе в Нижегородской области будет чуть выше многолетних значений
02 августа 2021 12:20  [198] Вода восьми озёр Нижнего Новгорода не соответствует микробиологическим показателям
02 августа 2021 11:54  [318] Ещё 541 случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижегородской области 2 августа
02 августа 2021 11:53  [258] Нижегородская область из резервного фонда Правительства РФ получит 60 млн рублей на строительство дороги в ЖК "Анкудиновский парк"
02 августа 2021 11:13  [186] Праздничную иллюминацию к 800-летию установят в Нижнем Новгороде на этой неделе
02 августа 2021 11:07  [1035] Улица Верхне-Печерская Нижнего Новгорода частично станет односторонней
Общество

Почти 800 рабочих трудятся на объектах нижегородского парка "Швейцария"

02 августа 2021 14:37  [126] Общество

Председатель организационного комитета по подготовке празднования 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили нижегородский парк "Швейцария", где в течение последнего года проводится реконструкция.

В сообщении говорится, что в парке "Швейцария" в настоящее время задействовано около 770 рабочих, используется 90 единиц техники. Завершается реставрация входных групп, формирование прогулочных дорожек, создание детских и спортивных площадок, беговой дорожки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения. На территории парка появились веревочный городок и скейт-парк. В новых павильонах ведутся работы по внутренней отделке. Продолжается озеленение территории. На большом фонтане ведутся пусконаладочные работы. Реконструкция парка на данный момент выполнена более чем на 90%.

"В ходе реконструкции расширена сеть дорожек, устанавливаются современные детские площадки, появились два новых фонтана, создана спортивная инфраструктура, где могут заниматься и люди с ограниченными возможностями здоровья. В парке будет современное освещение, для обеспечения безопасности создается система видеонаблюдения. На территории парка появятся все возможности для семейного отдыха и занятий с детьми. При этом площадь застройки удалось уменьшить, а количество зеленых насаждений будет увеличено", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин также подчеркнул, что в рамках комплексного благоустройства завершаются работы по реконструкции ограды и входов в парк, которые являются объектами культурного наследия регионального значения.

"Получается прекрасный парк, главное сейчас – работать над его наполнением жизнью", - отметил Сергей Кириенко.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Глеб Никитин Сергей Кириенко
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph