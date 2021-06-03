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Культура и отдых

Презентация книги "Нижний Новгород. Историко-культурный атлас" к 800-летию города пройдёт 6 августа

03 августа 2021 17:40  [96] Культура и отдых

Фото: издательство "Кварц"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории усадебного сада Лемке (ул. Новая, 22б) в рамках фестивалей "Том Сойер фест" и "Возрождение заповедных кварталов" 6 августа в 17.00 состоится презентация книги "Нижний Новгород. Историко-культурный атлас", посвященной 800-летию города. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Отмечается, что это масштабный труд известных нижегородских историков, краеведов, журналистов, деятелей культуры и искусства. Атлас вышел при поддержке проектного офиса "Центр 800".

В первой части книги "История в пространстве" собрана обобщающая информация о пространственном и культурном развитии города. Во второй части - "Крупным планом" - читателю более подробно представлена информация о некоторых территориях, особенно исторических: Кремле, Започаинье, Благовещенской стороне и квартале исторической застройки в районе улиц Новой – Короленко, около церкви Трёх Святителей.

Заключительная, третья часть – "Сегодня и завтра" - рассказывает о некоторых перспективах развития города и знакомит читателя с его территориями, имеющими исконно "народное" название.

Кроме того, в книгу включены два дополнительных раздела, посвящённые истории и культуре Нижнего Новгорода - "Восемь важнейших событий" и "Культурное пространство города".

В первом представлены события, которые повлияли на общую историю нашей страны: например, открытие Нижегородской ярмарки, историческое воззвание Минина к нижегородцам, основание Сормовского завода, строительство Горьковского автозавода.

Сохранению культурного наследия, а также отражению современной культурной жизни города посвящён второй дополнительный раздел - очерк о культурных институтах и учреждениях, которые сохраняют и развивают культурные традиции Нижнего Новгорода.

Отмечается, что в книге также используется современная технология дополненнойц реальности - при наведении смартфона на некоторые фотографии, они "оживают".

Напомним, в Нижнем Новгороде прошёл ландшафтный фестиваль "Исторический парк 2021". К этому мероприятию лучшие ландшафтные дизайнеры города вместе с "Волонтёрами 800" целый месяц занимались озеленением квартала церкви "Трёх Святителей", создав пять тематических садов: Линейный сад, Усадебный сад, Тайный сад, сад Кинематографа и сад "Дети Кулибина".

В частности, в саду Кинематографа во дворе дома 22а на ул. Новой расположится летний кинотеатр, где в августе по пятницам и субботам нижегородцы и гости города смогут посмотреть фильмы.

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Теги:
800-летие Книги Фестиваль
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