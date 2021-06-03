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Общество

Выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" возможно только по электронному билету

03 августа 2021 18:05  [68] Общество

Выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" возможно только по электронному билету, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выставка открылась в здании манежа, однако осмотреть экспозицию возможно только по предварительно купленным электронным билетам на сайте Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ): http://artmuseumnn.ru/. Билет необходимо показать сотрудникам охраны на входе в Кремль у Кладовой башни.

Пока территорию Кремля не откроют для массовых посещений, посетить выставку можно будет только по электронным билетам.

Выставка работает по тому же графику, что и остальные здания НГХМ: по вторникам и средам - с 10:00 до 18:00, по четвергам - с 12:00 до 20:00, с пятницы по воскресенье - с 11:00 до 19:00. В понедельник - выходной.
Посетить экспозицию можно до 8 ноября 2021 года.

Напомним, что открытие выставки "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" состоялась 30 июля. В ней принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин и др.

Глеб Никитин на открытии отметил, что была проведена огромная работа по возрождению здания манежа, "еще год назад здесь были руины". "Теперь это не просто еще один возрожденный памятник архитектуры, но и центр для проведения различных мероприятий, выставок", - отметил губернатор Нижегородской области.

В новом выставочном пространстве площадью свыше 600 квадратных метров представлено более 300 икон и предметов русского сакрального искусства XV-начала XX веков. Экспонаты для выставки "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" предоставили государственные, частные и церковные музеи, а также коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

В организации выставки принимала активное участие Нижегородская митрополия Русской православной церкви.

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Теги:
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