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Общество

Сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде открылся после реконструкции

03 августа 2021 18:30  [61] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сквер на площади Горького уже открылся после реконструкции. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, за благоустройство сквера нижегородцы проголосовали в рамках проекта "Вам решать". На работы по ремонту запланировано направить 75 млн рублей. При этом, зеленая территория на пл.Горького сохранит свою планировочную структуру, поскольку она является ОКН.

Над проектом трудилось ООО "Московское наследие". По договору, компания должна завершить работы ещё в июне, но при выполнении заключительного этапа благоустройства подрядная организация столкнулась с рядом проблем, требующих дополнительного времени.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что в последние годы сквер находился не в лучшем состоянии. Сейчас здесь уложили брусчатку, сделали пандусы для людей с ограниченными возможностями, поставили лавочки, урны, заменили освещение, убрали провода. Кроме того, новым украшением сквера стали ажурные белые конструкции с цитатами из произведений Максима Горького.

Мэр добавил, что работа в рамках проекта "Вам решать!" в городе продолжится: в этот раз нижегородцы выбрали для благоустройства свои дворовые территории, внутриквартальные дороги, проезды в частном секторе. На эти цели в региональном бюджете заложено 730 млн рублей.

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Теги:
800-летие Благоустройство Сквер
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