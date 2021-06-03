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Общество

Участниками гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода станут девять глав дипмиссий

04 августа 2021 10:02  [2] Общество

Участниками гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода станут девять глав дипмиссий.

Как сообщили ИА "Время Н" в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, уже более 100 почетных зарубежных гостей подтвердили свое участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.

В настоящее время идет подготовка спецпрограммы для делегаций, возглавляемых чрезвычайными и полномочными послами, подготавливаются индивидуальные программы визитов, которые будут включать, в том числе, посещение культурных и туристических объектов в различных районах Нижегородской области.

Напомним, что 15 стран уже изъявили желание принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. Отклики о намерении присоединиться к торжествам были получены от Посла Италии в России Паскуале Терраччано и Посла Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджии. Было получено предварительное подтверждение участия в торжествах Посла Панамы в России Эфраин Вильярреаль Ареналес, Посла Коста-Рики в России Марии Лиллиам Родригес Хименес, Посла Венгрии в России Норберта Конкоя и Посла Чехии в России Витезслава Пивоньки.

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Теги:
800 летие Визиты Юбилеи и праздники
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