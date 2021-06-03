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Общество

Свет временно отключили почти в 180 домах Нижнего Новгорода

04 августа 2021 10:33  [99] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 179 домах Нижнего Новгорода 4 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключения попали 165 домов в Приокском районе на ул. Воронежская, Физкультурная, Мызинская, Кулебакская, Салтыкова-Щедрина. Среди них 160 домов частные. Электроснабжение домов было приостановлено в 8:00 и возобновится в 17:00.

Также с 8:00 до 12:00 света не будет в домах №230 и 234 по ул. Горького, и с 8:00 до 17:00 - по адресам: ул. Б. Печерская, 72, 82, 84, 93, Радужная, 2, Печерский съезд, 22, 24а, 26, 26б, 30а, 38а в Советском районе.

Кроме того, с 13:00 до 17:00 свет будет отключен в доме № 45 по ул. Белинского в Нижегородском районе.

Согласно информации, в этих домах сегодня проводятся плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что более 30 домов и детский сад временно остались без света в Нижнем Новгороде 2 августа.

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Теги:
ЖКХ Ремонтные работы
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