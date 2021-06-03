Улица Варварская в Нижнем Новгороде освобождена от проводов в рамках проекта "Чистое небо" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Улица Варварская в Нижнем Новгороде освобождена от проводов воздушной линии в рамках проекта "Чистое небо". Об этом написал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, работы по переносу кабельных линий под землю там завершены полностью. На улице смонтировано 230 опоры освещения, проложено 870 м кабеля.

Он рассказал, что в июне пилотными территориями стала 71 улица: историческая часть города, Гребной канал и улица Советская до Московского вокзала.

"Думаю, многие со мной согласятся, что паутина разнообразных проводов над головой не добавляет привлекательности городскому пейзажу. Мы направили все силы на то, чтобы убрать часть воздушных коммуникаций под землю. На данный момент фактический объем прокладки кабеля - 20,42 км, что составляет 49% от плана. Фактический объем монтажа опор - 363, 49% от плана", - написал глава города.

Юрий Шалабаев отметил, что для достижения максимального эффекта администрация работает совместно с Ростелекомом и операторами сотовой связи. В частности, производится восстановление кабельных канализаций. Сейчас их отремонтировано 3,16 км. Кроме того, уже построены новые кабельные канализации протяженностью 5,3 км.

Напомним, что подготовка к реализации проекта "Чистое небо", целью которого является замена опор электроснабжения, наружного освещения и перенос линий, размещенных на опорах, в подземное исполнение, началась в 2020 году. Тогда специалисты провели комиссионные обследования территорий, где планировалось провести работы. Согласно муниципальным контрактам работы планируется завершить к августу этого года.