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Культура и отдых

Фестиваль "BOTANICA" состоится в Нижнем Новгороде 4 и 5 сентября

04 августа 2021 15:12  [88] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль "BOTANICA" состоится в Нижнем Новгороде 4 и 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В этом году мероприятие пройдет на новой площадке. Ей станет обновленный парк "Швейцария"

Главная задача "BOTANICA" - вдохновить гостей на бережное отношение к окружающей среде, а также на здоровый образ жизни. На фестивале будут обсуждаться темы экопросвещения, раздельного сбора отходов, экономии ресурсов и осознанного потребления.  

Кроме того, в его рамках состоится финал программы "Экостарт 800". Это цикл мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей областного центра. Главная цель – сформировать экологическое мышление нижегородцев благодаря их непосредственному участию в реализации природоохранных мер благоустройства.

В фестивале "BOTANICA" примут участие известные экоблогеры, музыканты, артисты, неравнодушно относящиеся к теме экологии.

Гостей фестиваля ждет концертная программа, дизайн-маркет, выставки и творческие перформансы, детская программа, лекции по осознанному родительству, творческие мастерские по садоводству, комнатному растениеводству, вторичному использованию вещей, познавательные эксперименты и инсталляции. Также организаторы проведут лекторий "Красота и здоровье", занятия йогой и спортом на свежем воздухе. 

Предусмотрена работа фудкорта с полезной едой, фермерского рынка, экомаркета, большого фримаркета вещей.

Помимо активной офлайн-программы, уже с середины августа все желающие смогут присоединиться к онлайн-мероприятиям проекта "Школа ботаники".

Фестиваль организован при поддержке "Центра 800" и входит в событийную программу 800-летия города.

"BOTANICA" будет проходить с 12:00 до 21:00.  

Подробное расписание будет размещено на сайтах botanicafest.ru, nizhny800.ru за две недели до начала фестиваля.

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Теги:
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