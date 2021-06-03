Фестиваль "BOTANICA" состоится в Нижнем Новгороде 4 и 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В этом году мероприятие пройдет на новой площадке. Ей станет обновленный парк "Швейцария"
Главная задача "BOTANICA" - вдохновить гостей на бережное отношение к окружающей среде, а также на здоровый образ жизни. На фестивале будут обсуждаться темы экопросвещения, раздельного сбора отходов, экономии ресурсов и осознанного потребления.
Кроме того, в его рамках состоится финал программы "Экостарт 800". Это цикл мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей областного центра. Главная цель – сформировать экологическое мышление нижегородцев благодаря их непосредственному участию в реализации природоохранных мер благоустройства.
В фестивале "BOTANICA" примут участие известные экоблогеры, музыканты, артисты, неравнодушно относящиеся к теме экологии.
Гостей фестиваля ждет концертная программа, дизайн-маркет, выставки и творческие перформансы, детская программа, лекции по осознанному родительству, творческие мастерские по садоводству, комнатному растениеводству, вторичному использованию вещей, познавательные эксперименты и инсталляции. Также организаторы проведут лекторий "Красота и здоровье", занятия йогой и спортом на свежем воздухе.
Предусмотрена работа фудкорта с полезной едой, фермерского рынка, экомаркета, большого фримаркета вещей.
Помимо активной офлайн-программы, уже с середины августа все желающие смогут присоединиться к онлайн-мероприятиям проекта "Школа ботаники".
Фестиваль организован при поддержке "Центра 800" и входит в событийную программу 800-летия города.
"BOTANICA" будет проходить с 12:00 до 21:00.
Подробное расписание будет размещено на сайтах botanicafest.ru, nizhny800.ru за две недели до начала фестиваля.
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