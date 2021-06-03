Трубопровод холодного водоснабжения заменили на улице Почаинской в Нижнем Новгороде Общество

Трубопровод холодного водоснабжения заменили на улице Почаинской в Нижнем Новгороде Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал провёл перекладку муниципального трубопровода холодного водоснабжения на улице Почаинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На данном участке запитаны многоквартирные жилые дома и административные здания, и из-за высокого износа коммуникаций случалось до пяти аварийных ситуаций в год. В связи с этим было принято решение о замене водопровода. Отмечается, что работы были проведены в рекордно короткие сроки: на перекладку трубопровода диаметром 160 мм методом контрольно-управляемого прокола потребовалось всего четыре дня.

Начальник управления водоснабжения АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин рассказал, что перекладка проводилась практически без остановки действующего трубопровода - воду пришлось отключить лишь в момент переключения на новый. Из-за того, что рельеф местности на данном участке сложный, а рядом с трубопроводом проходит множество сторонних коммуникаций, земляные работы приходилось местами выполнять вручную. Кроме того, сотрудники водоканала должны были синхронизировать свои действия с подрядчиками, которые проводят ремонт проезжей части, отметил Доронин.

Замена трубопровода обеспечит бесперебойное водоснабжение примерно 5 тысячам жителей Нижнего Новгорода.

Масштабные работы в настоящее время ведутся и на улице Черниговской. Две недели назад там началась санация 510 метров магистрального трубопровода диаметром 600 мм. Этот участок выведен из эксплуатации, а для обеспечения жителей водой на время проведения работ проложен временный трубопровод.

"На данный момент водоканал проводит ряд значимых перекладок, которые позволят улучшить водоснабжение жителей", - подчеркнул Алексей Доронин.