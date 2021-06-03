Современные УЗИ-аппараты стоимостью 8,6 млн рублей поступили в больницу № 12 Нижнего Новгорода Общество

Современные УЗИ-аппараты стоимостью 8,6 млн рублей поступил в поликлинику больницы № 12 Сормовского района Нижнего Новгорода в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает региональный минздрав.

Средства на приобретение медтехники были выделены из федерального бюджета. УЗИ-аппарат поступил в поликлинику №2, а вторая аналогичная ультразвуковая диагностическая система — в поликлинику №4 той же больницы. Сумма контракта составила более 8,6 млн рублей.

Стоит отметить, что до конца года поликлиника №2 получит еще видеоэндоскопический комплекс на сумму более 5,5 млн рублей. До конца года в ЛПУ запланирован ремонт первого этажа поликлиники и терапевтического отделения на сумму более 6 млн рублей. В планах - полное обновление регистратуры, с внедрением принципов бережливого производства и капремонт входной группы.

Напомним, общее финансирование в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в регионе составит около 2,8 млрд рублей. Из них 1,35 млрд рублей планируется направить на капремонт 126 объектов в сфере здравоохранения, еще 889 млн - на покупку 330 единиц оборудования. Кроме того, 324,3 млн рублей израсходуют в 2021 году на строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов и одного офиса врача общей практики. В 2021 году также запланировано приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений на сумму 271,7 млн рублей.

Всего на реализацию программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Нижегородской области до конца 2025 года будет направлено более 15,5 млрд рублей, из которых 813 млн – это региональные средства.