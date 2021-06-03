Сквер на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Мы уже сдали сквер "Сосны" в Сормовском районе, подрядчик исправляет там замечания главы города по внешнему виду газонов. Сегодня сдали сквер на бульваре Юбилейном, сейчас в работе сам бульвар Юбилейный и сквер у "Метеора". Работы там идут полным ходом и в ближайшие недели будут закончены", – сказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В сквере после благоустройства появились качели и лавочки, а также были высажены новые деревья, кустарники.

По всему городу этим летом запланировано благоустройство более чем 30 пространств в рамках нацпроекта. По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, 14 из них уже открыты.

"Темпы неплохие, особенно, если сравнивать с предыдущими годами, когда к этой дате пространства еще даже не начинали сдавать. На подходе еще целый ряд скверов в разных районах города. Всем крайняя дата установлена 15 августа. Однако есть пространства, где подрядчики ведут работы недостаточно активно, там районы по моему поручению начали претензионную работу", – заявил он.

Кроме скверов, по нацпроекту благоустраивают и городские дворы. Глава города проверил ход их благоустройства совместно с депутатами.

Так, во дворе на улице Героев Космоса приведена в порядок спортивная зона, детская зона и тротуарное покрытие. Кроме того, жители попросили сделать парковочное пространство.

Принимавший участие в мероприятии депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев отметил, что по таким выездам в районы, по встречам с населением сразу видно, как относится руководитель города к проблемам людей.

"Горожане получают обратную реакцию, видят, что их слушают, решают их вопросы. За всю историю Нижнего Новгорода таких преобразований я не видел", – сказал он.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жилье и городская среда", высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов.

"Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – сказал мэр.