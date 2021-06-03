Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2021 18:40  [89] Несанкционированную свалку ликвидировали в Канавинском районе Нижнего Новгорода
04 августа 2021 18:24  [79] Более 240 населенных пунктов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья"
04 августа 2021 18:04  [99] Сквер на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства
04 августа 2021 17:44  [98] Пилотная программа "Дорога в жизнь" стартовала в Нижегородской области
04 августа 2021 17:33  [141] Минтранс региона пока не проработал маршрут к Ново-Автозаводскому кладбищу Нижнего Новгорода
04 августа 2021 17:18  [111] "Нужно идти в ногу со временем и создавать площадки для любителей современных видов спорта", - Евгений Люлин
04 августа 2021 17:09  [110] Более 25 контейнерных площадок обустроят в частном секторе Автозаводского района до конца августа
04 августа 2021 16:56  [132] "Единая Россия" передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте
04 августа 2021 16:43  [159] Современные УЗИ-аппараты стоимостью 8,6 млн рублей поступили в больницу № 12 Нижнего Новгорода
04 августа 2021 16:38  [139] Трубопровод холодного водоснабжения заменили на улице Почаинской в Нижнем Новгороде
Общество

Сквер на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства

04 августа 2021 18:04  [99] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Мы уже сдали сквер "Сосны" в Сормовском районе, подрядчик исправляет там замечания главы города по внешнему виду газонов. Сегодня сдали сквер на бульваре Юбилейном, сейчас в работе сам бульвар Юбилейный и сквер у "Метеора". Работы там идут полным ходом и в ближайшие недели будут закончены", – сказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В сквере после благоустройства появились качели и лавочки, а также были высажены новые деревья, кустарники.

По всему городу этим летом запланировано благоустройство более чем 30 пространств в рамках нацпроекта. По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, 14 из них уже открыты.

"Темпы неплохие, особенно, если сравнивать с предыдущими годами, когда к этой дате пространства еще даже не начинали сдавать. На подходе еще целый ряд скверов в разных районах города. Всем крайняя дата установлена 15 августа. Однако есть пространства, где подрядчики ведут работы недостаточно активно, там районы по моему поручению начали претензионную работу", – заявил он.

Кроме скверов, по нацпроекту благоустраивают и городские дворы. Глава города проверил ход их благоустройства совместно с депутатами.

Так, во дворе на улице Героев Космоса приведена в порядок спортивная зона, детская зона и тротуарное покрытие. Кроме того, жители попросили сделать парковочное пространство.

Принимавший участие в мероприятии депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев отметил, что по таким выездам в районы, по встречам с населением сразу видно, как относится руководитель города к проблемам людей.

"Горожане получают обратную реакцию, видят, что их слушают, решают их вопросы. За всю историю Нижнего Новгорода таких преобразований я не видел", – сказал он.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жилье и городская среда", высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов.

"Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – сказал мэр.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph