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Общество

Кабинеты врачей, отделения неврологии и терапии отремонтировали в Нижегородском госпитале ветеранов войн

05 августа 2021 12:58  [98] Общество

Кабинеты врачей, отделения неврологии и терапии отремонтировали в Нижегородском госпитале ветеранов войн, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На капремонт помещений госпиталя было выделено 2 млн рублей из областного бюджета Нижегородской области.

Как отметил главврач госпиталя Олег Евстафьев, дополнительно приобрели новое оборудование за счет средств, которые получены от коммерческой деятельности и областного фонда на поддержку территорий.

Он напомнил, что в госпитале помимо профильных больных, существует и ковид-отделение в период долечивания.

В прошлом году ЛПУ приобрело дополнительный датчик к аппарату УЗИ, что повысило возможности ультразвуковой диагностики пациентов, находящихся на лечении. Кроме того, закуплено оборудование, осуществляющее лазерную терапию и лечение высокочастотными магнитными полями.

Справка:
ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн" оказывает специализированную медицинскую помощь ветеранам боевых действий, труженикам тыла, вдовам и членам семей погибших военнослужащих. На базе госпиталя создан центр восстановительного лечения и реабилитации ветеранов локальных вооруженных конфликтов.

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Теги:
больницы капремонт Медицина и здоровье
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