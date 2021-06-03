Кабинеты врачей, отделения неврологии и терапии отремонтировали в Нижегородском госпитале ветеранов войн Общество

Кабинеты врачей, отделения неврологии и терапии отремонтировали в Нижегородском госпитале ветеранов войн, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На капремонт помещений госпиталя было выделено 2 млн рублей из областного бюджета Нижегородской области.

Как отметил главврач госпиталя Олег Евстафьев, дополнительно приобрели новое оборудование за счет средств, которые получены от коммерческой деятельности и областного фонда на поддержку территорий.

Он напомнил, что в госпитале помимо профильных больных, существует и ковид-отделение в период долечивания.

В прошлом году ЛПУ приобрело дополнительный датчик к аппарату УЗИ, что повысило возможности ультразвуковой диагностики пациентов, находящихся на лечении. Кроме того, закуплено оборудование, осуществляющее лазерную терапию и лечение высокочастотными магнитными полями.



Справка:

ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн" оказывает специализированную медицинскую помощь ветеранам боевых действий, труженикам тыла, вдовам и членам семей погибших военнослужащих. На базе госпиталя создан центр восстановительного лечения и реабилитации ветеранов локальных вооруженных конфликтов.