Завод "Красное Сормово" оштрафовали за несанкционированную свалку Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода признал виновность ПАО "Завод "Красное Сормово" в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Об этом рассказали в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Отмечается, что в октябре 2020 года инспекторы природоохранного ведомства обнаружили на территории в районе улице Щербакова в Сормовском районе Нижнего Новгорода стихийные навалы отходов производства и потребления - строительный и крупногабаритный мусор, древесные остатки, бумагу, пластик - объёмом около 1,5 тысячи кубометров. Отбор проб показал, что отходы относятся они к IV-V классам опасности.

Оказалось, что данный участок принадлежит заводу "Красное Сормово". Согласно действующему законодательству, предприятие как собственник данного участка обязано было обеспечить защиту земель от загрязнения отходами производства и другого негативного воздействия. Тем не менее, заводом было допущено появление несанкционированной свалки.

Юридическому лицу был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, который представители завода пытались оспорить в суде. Однако суд поддержал позицию Росприроднадзора, но снизил размер штрафа ниже низшего предела – до 200 тысяч рублей.

В настоящее время специалисты Росприроднадзора ведут расчёт ущерба, причинённого почвам, который также будет предъявлен нарушителю.

Ранее сообщалось, что более 500 тысяч рублей заплатит нижегородское ООО "Яблоко" за свалку опасных отходов на улице Коновалова,15 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.