Подрядчики открыли проход на Чкаловскую лестницу, не дождавшись уборки Общество

Фото: скриншот видео из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород | Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы заметили горы мусора на Чкаловской лестнице после ее открытия. Свои возмущения от увиденного они разместили в соцсетях.

Один из символов Нижнего Новгорода был открыт после двухлетней реконструкции 1 августа. В этот день Чкаловская лестница стала сценой, на которой в рамках открытия выступил Симфонический оркестр Мариинского театра, а музыку сопровождало аудиовизуальное шоу. Представление было посвящено нижегородцам, культурном коде региона и его наследии.

Накануне, 4 августа Чкаловскую лестницу открыли для посещения. Однако, нижегородцев там ждала неприглядная картина.

"Все красиво, проведена большая работа, но, боже, почему оставили помойку у подножия лестницы? На ступенях куча пакетов, бутылок и строительного мусора. Наслаждаешься видами, закатом, и в итоге видишь это. Все впечатление сразу портится", - написала жительница города на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соцсети Instagram.

Он пояснил, что забор убрали раньше, чем провели запланированную уборку.

"Уже все прибрано", - добавил он накануне вечером.

Сегодня глава региона выложил свежие фотографии Чкаловской лестницы.