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Общество

Новый сквер появился на месте заросшего бурьяном пустыря в Канавине

05 августа 2021 16:41  [1] Общество

Новый сквер появился на месте заросшего пустыря вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 9 по улице Болотникова в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, что сквер создан в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Вместо заросшего пустыря и аварийных деревьев здесь появились лавочки и качели, высажены деревья и кустарники, установлены фонари и оборудовано футбольное поле.

Как отметил глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который посетил новый сквер, "Пообщавшись с жителями, есть понимание того, что этот сквер еще требует дополнительного озеленения. Согласуем с жителями их желания, и сделаем", - отметил глава города, добавив при этом, что, к сожалению, детскую площадку тут установить не получится, здесь повсюду проходят инженерные сети. Юрий Шалабаев пообещал установить ее в соседнем дворе.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда", высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов. "Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – заявил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Благоустройство Канавинский район Нацпроект
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