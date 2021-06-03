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Общество

Подъезды жилых домов Приокского района отремонтировали по просьбам жителей

05 августа 2021 17:02  [88] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Домоуправляющая компания Приокского района в этом году по просьбам жителей провела декоративный ремонт в 43 подъездах жилых домов. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

"Работы по улучшению внутренних общедомовых пространств продолжаются. Они проводятся только по согласованию с жителями в рамках текущего ремонта. К концу ноября планируется отремонтировать еще 54 подъезда. Замечаний по улучшению внешнего вида мы не получали, все довольны и рады", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Так, к началу августа ремонт произведён в домах по следующим адресам:
- ул. Бонч-Бруевича, 3,
- ул. Военных Комиссаров, 6,
- ул. Голованова, 11,27,37,
- ул. Горная, 20,
- ул. Жукова, 20,
- ул. Кащенко, 12,
- ул. Крылова, 14,
- ул. Лебедева, 12,
- ул. Луганская, 5,
- ул. Полевая, 10,
- ул. Пятигорская, 14,
- ул. Радистов, 24а,
- ул. Сурикова, 18,
- ул. Терешковой, 10,
- ул. Тропинина, 2,18,
- мкрн Щербинки-1, 2,
- пр. Гагарина, 160, 198, 200, 224.

По информации ДУК Приокского района, работы провели в тех подъездах, жильцы которых проголосовали за благоустройство на общем собрании. С ними также обсуждался список необходимых обновлений в помещении. В основном в рамках декоративного ремонта в подъездах проводились работы по разравниванию, оштукатуриванию и покраске стен, побелке потолка, замене перил. В некоторых домах, например, на проспекте Гагарина, 200 и на улице Голованова, 27 также отремонтировали тамбурные двери, а в доме № 24а на улице Радистов также заменили почтовые ящики.

Ранее сообщалось, что в Приокском районе по просьбам жителей в рамках проекта "Вам решать" отремонтируют несколько дорог. В частности, запланирован ремонт дорожного покрытия на ул.Моисеевой в деревне Ляхово, на улице Кащенко (от ул. Большой до дома №83), улице Малой в деревне Ляхово, на улице Крымской (от ул. Шатковской до ул. Горной). Кроме того, будет отремонтирован тротуар на улице Центральная (вдоль домов №56-116) в деревне Бешенцево.

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Теги:
ДУК Приокский район Ремонтные работы
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