Проект фуникулера
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Фуникулер в Нижегородском кремле планируется построить до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.
По его словам, подрядчикам поставлена задача завершить работы в этот срок.
"Потребовалось дополнительное укрепление фундамента стены, а также Часовой и Северной башен. Фуникулер будет введен в эксплуатацию после проведения всех необходимых тестов и принятия Ростехнадзором", - рассказал Тимофей Шульга.
В настоящее время работы по укреплению склонов завершены: установлены сваи и подпорные стены. Укрепление фундамента стены и Часовой и Северной башен находится на завершающей стадии. Ведутся работы по верхней и нижней станции.
Напомним, ГП НО "ДиРОН" собирался построить фуникулер в Нижегородском кремле к августу 2021 года.
Фуникулер будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд. Он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час. Длина пути по склону составит 113 метров.
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