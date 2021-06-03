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Общество

Фуникулер в Нижегородском кремле планируется построить до конца года

05 августа 2021 18:29  [204] Общество
Проект фуникулера

Проект фуникулера

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фуникулер в Нижегородском кремле планируется построить до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

По его словам, подрядчикам поставлена задача завершить работы в этот срок.

"Потребовалось дополнительное укрепление фундамента стены, а также Часовой и Северной башен. Фуникулер будет введен в эксплуатацию после проведения всех необходимых тестов и принятия Ростехнадзором", - рассказал Тимофей Шульга.

В настоящее время работы по укреплению склонов завершены: установлены сваи и подпорные стены. Укрепление фундамента стены и Часовой и Северной башен находится на завершающей стадии. Ведутся работы по верхней и нижней станции.

Напомним, ГП НО "ДиРОН" собирался построить фуникулер в Нижегородском кремле к августу 2021 года.

Фуникулер будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд. Он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час. Длина пути по склону составит 113 метров.

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Теги:
Кремль Строительство
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