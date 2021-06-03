Около 200 домов временно останутся без света в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 200 домов временно останутся без света в Нижнем Новгороде 6 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Отключения связаны с проведением плановых работ на сетях электроснабжения в двух районах города.

Так, с 10:00 до 16:00 света не будет в домах №14-20 по ул. Профинтерна, и с 11:00 до 17:00 в 57 частных домах на ул. Палехская, Дружбы, Заозерная в Ленинском районе.

Кроме того, с 12:00 до 17:00 электроснабжение будет отключено по адресам: ул. Молдавская, 1-40, Кузнечихинская, 44-78, 80, Ванеева, 137-169 в Советском районе.

Напомним, что 4 августа свет временно отключали почти в 180 домах Нижнего Новгорода.