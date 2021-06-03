Улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде перекрыли до 15 августа Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

​​​​В Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами временно приостановлено движение транспорта по улице Кожевенной. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В частности, ограничения введены на участке дороги от улицы Широкой - от бизнес-центра на Рождественской, 13 - до Зачатской башни (Кремль, дом № 2 Г). Ограничения будут действовать до 15 августа включительно.

Объезд перекрытого участка будет организован по прилегающим улицам, добавили в Дептрансе.

Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с проведением спортивного мероприятия 6 и 7 августа будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц - на Канавинском мосту, Нижневолжской и Волжской набережных, а также на прилегающих улицах.