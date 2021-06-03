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Спорт

Более 70 хоккейных коробок будут приведены в порядок силами волонтеров в Нижнем Новгороде

06 августа 2021 16:01  [94] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода, Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Добровольцы НРО ВОД "Волонтеры Победы" приведут в порядок более 70 нуждающихся в обновлении хоккейных коробок Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Хоккейные коробки отобрали по итогам проведенного совместно с администрацией Нижнего Новгорода мониторинга. Всего было оценено состояние 110 площадок. Выяснилось, что больше половины из них требуют частичного ремонта, 20% – капитального.

Одной их таких площадок стала хоккейная коробка на проспекте Ленина, 40. Ранее к добровольцам, которые уже привели в порядок баскетбольные кольца и приступили к покраске, присоединился глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Дворовые хоккейные коробки популярны ещё с советских времен, когда свой досуг дети предпочитали проводить на улице, занимаясь разными видами физической активности. Несмотря на то, что сейчас у большинства детей и подростков есть гаджеты, они продолжают посещать уличные площадки. В этом году мы установим во дворах 76 детских площадок, 17 воркаут-комплексов, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Ленинском районе, а также в планах установка скейт-парка в Новинках", - сказал Юрий Шалабаев.

Он также  поблагодарил волонтеров за их инициативу и помощь в ремонте.

"Нам очень хотелось бы, чтобы дети в каждом дворе имели возможность заниматься футболом, хоккеем, баскетболом на собственных площадках, и поэтому взялись за их ремонт. Казалось бы, небольшие обновления в виде покраски и исправления небольших дефектов, а коробка выглядит как новая и опять собирает местных ребят, которые также не остаются в стороне и, видя, как мы работаем, выходят помогать", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, уточнив, что ремонт площадки занимает от двух дней до недели.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Волонтеры Ремонтные работы
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