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Общество

Движение транспорта по улице Ильинской в Нижнем Новгороде перекрыли до 15 августа

06 августа 2021 16:27  [100] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде до 15 августа включительно будет временно приостановлено движение транспорта по улице Ильинской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идёт об участке дороги от Зеленского съезда до переулка Вахитова. Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ, пояснили в дептрансе.

Объезд перекрытой дороги будет организован по прилегающим улицам. Автомобилистам следует заранее планировать удобные маршруты.

Ранее сообщалось, что улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде также перекрыли до 15 августа.

Кроме того, ограничения введены на улице Семашко. Там производятся ремонтно-восстановительные работы на теплосетях напротив дома №33а. Ограничения будут действовать с до 23 августа включительно.

Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с проведением спортивного мероприятия 6 и 7 августа будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц - на Канавинском мосту, Нижневолжской и Волжской набережных, а также на прилегающих улицах.

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Теги:
Дороги Транспорт
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