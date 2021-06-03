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Улицу Короленко в Нижнем Новгороде перекроют 7 августа

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Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 7 августа будет временно приостановлено движение транспорта по улице Короленко на участке дороги от улицы Новая до дома № 16. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 17:00 до 20:00. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Новой, Студёной и Славянской.

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, 7 августа на весь день перекроют движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Также в субботу из-за перекрытия Канавинского моста изменится движение общественного транспорта.

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Теги:
Дороги Транспорт
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