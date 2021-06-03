Улицу Короленко в Нижнем Новгороде перекроют 7 августа

Фото:
В Нижнем Новгороде 7 августа будет временно приостановлено движение транспорта по улице Короленко на участке дороги от улицы Новая до дома № 16. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, ограничения будут действовать с 17:00 до 20:00. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Новой, Студёной и Славянской.
Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Кроме того, 7 августа на весь день перекроют движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина.
Также в субботу из-за перекрытия Канавинского моста изменится движение общественного транспорта.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+