Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 9 по 15 августа 2021 года Культура и отдых

Спектакль Братишки театра Комедiя Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 9 по 15 августа 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

10 августа - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

12 августа - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+).

Центр театрального мастерства:

13,14,15 августа - аудиоспектакль-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода "Погружение променад" (12+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

12 августа - лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Далекие миры - иная жизнь?" (12+);

14 августа - лекция "Детям о звездах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

15 августа - лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Детям о космонавтике" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремесел, учащихся, студентов учебных заведений Нижегородской области "800 лет городу Нижнему Новгороду" (0+);

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка номинантов премии "Инновация-2021" (18+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

FUTURO Gallery: выставка Катерины Садовски и Лилии Ли-Мин-Ян "Мифы антропоцена" (12+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+).