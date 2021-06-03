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Общество

Детский сад в Новой Кузнечихе пообещали сдать в ноябре

09 августа 2021 13:50  [47] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Подрядчик увеличил количество рабочих и ускорил строительство детского сада № 37 в Новой Кузнечихе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, строительство дошкольного учреждения на 320 мест началось летом 2020 года. Объект должны были сдать в сентябре 2021 года, но подрядчик допустил отставание от графика. На середину июля готовность детского сада оценивалась в 43%.

Тогда Юрий Шалабаев во время июльской выездной проверки указал, что подрядчик, берущий на себя обязательства при строительстве социальных объектов, должен чётко следовать установленным срокам без потери качества. В противном случае, речь может пойти о расторжении контракта.

Мэр проверил, как ведётся строительство в настоящий момент, и были ли учтены замечания. Директор подрядной организации ООО "Лига" Вячеслав Ганин отчитался Юрию Шалабаеву, что ежедневно на стройплощадке находятся 60 рабочих, что позволило ускорить темпы выполнения работ. На сегодняшний день садик готов примерно наполовину: там ведутся электромонтажные и сантехнические работы, устраиваются системы отопления и водоснабжения, монтируется кровля. Кроме того, частично начаты отделочные работы.

Подрядчик заверил, что набранные темпы помогут завершить строительство детского сада в ноябре текущего года.

Напомним, новый детский сад № 37 в Советском районе возводится по нацпроекту "Демография". Здание рассчитано на 14 групп - в общей сложности, на 320 детей.

В этом году по нацпроекту "Демография" в Нижнем Новгороде строятся 11 детских садов. Два из них уже готовы – в ЖК "Корабли" в Сормовском районе и в "Гагаринских высотах" в Приокском районе.

Ранее Юрий Шалабаев проинспектировал ход строительства детского сада на 177 мест в ЖК “Октава” в Ленинском районе. Мэр сообщил, что работы ведутся с опережением графика и без серьезных нареканий.

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Теги:
Детсады Нацпроект Строительство
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