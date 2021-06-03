Деревья вокруг частного сектора в Сормове вырубят из-за угрозы лесного пожара Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Зелёные насаждения, растущие в лесном массиве рядом с домами частного сектора на первой линии ул. Александра Невского в сормовском районе, вырубят в целях противопожарной безопасности. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

В соответствии с "Общими противопожарными требованиями к индивидуальной жилой застройке, садовым, дачным и приусадебным земельным участкам" противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должны быть не менее 15 метров. А на ул. Александра Невского деревья растут гораздо ближе, что создаёт угрозу распространения пожара.

В целях противопожарной безопасности защитный разрыв будет увеличен до положенных 15 метров, в связи с чем будут ликвидированы 156 деревьев. За вырубку зеленых насаждений в бюджет Нижнего Новгорода будет направлена предусмотренная законом компенсационная стоимость - в размере 3 547 284 рублей.

Работы по вырубке запланированы на текущую неделю. отметили в администрации.

Кроме того, в Сормовском районе этим летом уже был выполнен ряд противопожарных мероприятий: отсыпаны гранулятом подъезды и площадки для пожарных автомобилей и забора воды на водоемах по адресам: ул.КИМа у д.77, ул. Парашютистов у д.61, бул. Юбилейный, напротив д.29а и на Силикатном озере.

Напомним, ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредило в вероятности возникновения ЧС в регионе из-за аномальной жары 9-13 августа: в указанный период времени на территории региона и в самом Нижнем Новгороде ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на значительно выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Сарове Нижегородской области из-за природных пожаров. Огонь распространился на территорию ЗАТО из мордовского заповедника имени Смидовича в Темниковском районе, где уже несколько дней бушует пожар.