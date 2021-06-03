Улицу Красносормовскую в Нижнем Новгороде перекроют до 13 августа Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 10 августа будет временно приостановлено движение транспорта на участке по улице Красносормовской у дома № 12 Б (детский сад № 215). Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Перекрытие запланировано с 8:00 10 августа до 21:00 13 августа.

На подъездах к ремонтному участку будут установлены соответствующие аншлаги и дорожные знаки. Объехать место проведения работ можно, например, по улице Планетной в обоих направлениях.

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской районе в связи с ремонтными работами до 15 августа одновременно приостановлено движение транспорта по улице Кожевенной, а также по улице Ильинской.

Напомним, на одном из самых загруженных транспортных узлов в центре Нижнего Новгорода - площади Сенной - планируют изменить схему движения.