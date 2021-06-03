Журналист Кирилл Набутов снимает фильм о Нижнем Новгороде Общество

Кирилл Набутов Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Журналист Кирилл Набутов снимает фильм о Нижнем Новгороде. Об этом пишет pravda-nn со ссылкой на пресс-секретаря Нижегородского государственного художественного музея Ксению Нестерову.

По ее словам, съемки фильма состоялись 5 августа в доме Сироткина. Съемки проходили в экспозиционном зале возле полотна Константина Маковского "Воззвание Минина".

Также отмечается, что журналист и продюсер перед камерой пообщался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Беседа была очень живой, душевной и продолжилась даже за кадром — в стенах музея.

Известно, что премьера четырех серий фильма о Нижнем Новгороде состоится в ноябре. Зрители узнают, кто и как прославил Нижний Новгород.

Напомним, что в августе прошлого года известный журналист и режиссер Леонид Парфенов снимал в столице ПФО фильм "Карман России".

СПРАВКА:

Кирилл Набутов — советский и российский спортивный комментатор, телеведущий, журналист, продюсер.

После окончания в 1979 году факультета журналистики Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова работал спортивным комментатором Ленинградского телевидения. Работал комментатором на Олимпийских играх.

В 2020 году стал главным продюсером телеканала "День Победы", вещавшего в пакетах оператора "Триколор" с 3 апреля по 31 мая. Запуск был приурочен к 75-летию победы.

В 2020 году запустил YouTube-канал "Набутовы", в котором выступает ведущим вместе со своими сыновьями — Виктором и Петром.