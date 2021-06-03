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Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
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Культура и отдых

Трансляцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода покажут по Первому каналу

10 августа 2021 14:54  [382] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трансляцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода покажут по Первому каналу. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.

Она начнется сразу после программы "Время" в 21:20 и продлится полтора часа. Россияне увидят масштабное гала-шоу об истории и людях Нижнего Новгорода, поставленное Ильей Авербухом.

Олег Беркович подчеркнул, что аудитория канала - миллионы человек. Это, по его мнению, способствует развитию туризма в Нижегородской области.

Кроме того, трансляции будут организованы в соцсетях.

Напомним, на проведение гала-шоу было направлено около 200 млн рублей. Как сообщил Илья Авербух, нижегородцы увидят театрализованное представление "о начале нового Нижнего Новгорода". Гала-шоу завершится "рекордным" фейерверком.

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Теги:
800-летие Праздники СМИ
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