Нижегородский транспорт в день 800-летия будет ходить до трех часов ночи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский транспорт в день 800-летия города будет ходить до трех часов ночи. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.

"Гулять будем, возможно, всю ночь, поэтому работа общественного транспорта будет продлена", - сказал он.

Он добавил, что планируется организация работы шаттлов от Нижневолжской набережной до других площадок.

Схема организации общественного транспорта сейчас находится в проработке.

Напомним, 21 августа в Нижнем Новгороде празднование будет организовано на девяти площадках: главной сцене на Нижневолжской набережной и сценах во всех районах города. В праздновании примут участие знаменитости. Закончится праздник фейерверком.