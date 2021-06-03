Нижегородский транспорт в день 800-летия будет ходить до трех часов ночи

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Нижегородский транспорт в день 800-летия города будет ходить до трех часов ночи. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.
"Гулять будем, возможно, всю ночь, поэтому работа общественного транспорта будет продлена", - сказал он.
Он добавил, что планируется организация работы шаттлов от Нижневолжской набережной до других площадок.
Схема организации общественного транспорта сейчас находится в проработке.
Напомним, 21 августа в Нижнем Новгороде празднование будет организовано на девяти площадках: главной сцене на Нижневолжской набережной и сценах во всех районах города. В праздновании примут участие знаменитости. Закончится праздник фейерверком.
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