Нижегородцы смогут увидеть в августе суда на подводных крыльях, парад оркестров, хор и аэростаты Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сразу несколько зрелищных мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в августе в рамках празднования 800-летия города. О них рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в рамках пресс-конференции 10 августа 2021 года.

С 15 по 20 августа в городе состоится "Приволжская фиеста", в рамках которой традиционно пройдет открытый чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. Основными локациями фиесты станут: территория Нижегородской ярмарки, территория Стрелки, стадион "Нижний Новгород", Нижегородский ипподром, территория между Мещерским озером и ТЦ "Metro Cash&Carry"

"Она будет больше, чем обычно, наверное, в десять раз", - заявил Олег Беркович.

19 августа на Чкаловской лестнице для нижегородцев выступит хор с общим количеством участников 800 человек.

В день празднования запланирован Парад духовых оркестров. В нем примут участие восемь оркестров, которые пройдут по ул. Большой Покровской.

Также 21 августа днем и в рамках главного шоу нижегородцев ждет Парад судов на подводных крыльях. Зрителям будет представлено пять "Валдаев", "Метеор", два катера "Сагарис" и экраноплан. Действие развернется в центре акватории Волги.

Напомним, 21 августа в Нижнем Новгороде празднование будет организовано на девяти площадках: главной сцене на Нижневолжской набережной и сценах во всех районах города. В праздновании примут участие знаменитости. Закончится праздник фейерверком.