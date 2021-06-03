Нижегородцы смогут увидеть в августе суда на подводных крыльях, парад оркестров, хор и аэростаты

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Сразу несколько зрелищных мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в августе в рамках празднования 800-летия города. О них рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в рамках пресс-конференции 10 августа 2021 года.
С 15 по 20 августа в городе состоится "Приволжская фиеста", в рамках которой традиционно пройдет открытый чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. Основными локациями фиесты станут: территория Нижегородской ярмарки, территория Стрелки, стадион "Нижний Новгород", Нижегородский ипподром, территория между Мещерским озером и ТЦ "Metro Cash&Carry"
"Она будет больше, чем обычно, наверное, в десять раз", - заявил Олег Беркович.
19 августа на Чкаловской лестнице для нижегородцев выступит хор с общим количеством участников 800 человек.
В день празднования запланирован Парад духовых оркестров. В нем примут участие восемь оркестров, которые пройдут по ул. Большой Покровской.
Также 21 августа днем и в рамках главного шоу нижегородцев ждет Парад судов на подводных крыльях. Зрителям будет представлено пять "Валдаев", "Метеор", два катера "Сагарис" и экраноплан. Действие развернется в центре акватории Волги.
Напомним, 21 августа в Нижнем Новгороде празднование будет организовано на девяти площадках: главной сцене на Нижневолжской набережной и сценах во всех районах города. В праздновании примут участие знаменитости. Закончится праздник фейерверком.
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