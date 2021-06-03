Стационарная водная сцена для проведения концертов может появиться в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стационарная водная сцена для проведения концертов может появиться в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.

Он рассказал, что водная сцена, установленная для проведения гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода "Начало нового" будет демонтирована к сентябрю.

"Это самая большая водная сцена в стране за всю историю мероприятий. Но это та сцена, которая ставится на один раз", - заявил министр.

Он пояснил, что сцена находится на причале, а значит мешает судам.

"На следующий год мы думаем о другой водной сцене, поменьше, чтобы постоянно проводить небольшие мероприятия - концерты и ежедневные культурные активности", - сказал он.

Предполагается, что сцена будет на Нижневолжской набережной у Чкаловской лестницы.

Напомним, что сцена для гала-шоу погружена на глубину до 4 метров в воду. В ее возведении участвовали 10 водолазов. Оборудование сцены весит порядка 3000 тонн. На главной сцене будет установлено 150 киловатт звука.