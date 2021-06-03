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Общество

Ремонт дорог стартовал в частном секторе Сормовского района в рамках проекта "Вам решать!"

10 августа 2021 17:45  [94] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ремонт дорог в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в частном секторе Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

"Дороги частного сектора - это проблемный вопрос на протяжении долгого времени в Сормовском районе, и участие в проекте "Вам решать!" позволяет успешно его решать. Всего после реализации данного проекта в этом году в Сормове будет отремонтировано 6 участков дорог частного сектора общей площадью 13 646 кв. метров и длиной более трех км. Кроме того, будет обновлен тротуар на ул. Баррикад вдоль территории завода "Красное Сормово", - отметила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, добавив, что первым объектом, где начались работы, стал участок на ул. Алебастровой от дома № 34 до дома № 68.

Всего в этом году в рамках реализации проекта "Вам решать!" будет положен новый асфальт на участках: на ул. Академика Вавилова (участок от д.10 по ул. Академика Вавилова до д.7 ул.Бутырская), на ул. Академика Вавилова (участок от д. 141 б по ул. Академика Вавилова до д. 1Б по пер. Сокольнический), на ул. Алебастровая (участок от д.1 до д.32 по ул. Алебастровая и от д.32 по ул. Алебастровая до д.27 по ул. Олега Кошевого), на ул. Алебастровая (участок от д.34 до д.68), на ул. Ляпина и на ул. Мышьяковская.

Всего по заявкам, победившим в онлайн-голосовании жителей Нижнего Новгорода на платформе ВамРешать.рф, в этом году будут отремонтированы дороги по 49 адресам.

"В этом году проводим ремонт 97 участков дорог протяжённостью 65 км во всех районах города. Это в три раза больше, чем в 2020 году. Самые большие по протяжённости участки делаем по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» – 30 участков, а также 10 и 8 участков соответственно за счёт дополнительных средств областного и местного бюджетов. Ещё 49 участков меньшей протяжённостью ремонтируем в рамках проекта «Вам решать!». В основном, это внутриквартальные, внутридворовые дороги и участки в частном секторе", - отметил глава города Юрий Шалабаев.

Проект "Вам решать!", как и любой проект инициативного бюджетирования, предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идет со стороны области, города, граждан и спонсоров.

16 апреля завершено голосование за инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать!". Участие в нём приняли 319,728 тыс. человек. Губернатор Глеб Никитин назвал это более чем успешным результатом и поблагодарил тех, кто отдал свой голос в поддержку программ инициативного бюджетирования.

"Важно, чтобы реализацию проектов контролировали их непосредственные инициаторы - ответственные и неравнодушные граждане, любящие свой родной край", - прокомментировал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство Юбилейного бульвара в Нижнем Новгороде, которое проводится в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", приближается к завершению. Администрация Сормовского района сообщила, что готовность объекта оценивается в 75%.

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Теги:
Благоустройство Дороги Сормовский район
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