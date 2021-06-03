Советское кино будут показывать в нижегородском парке им. А. С. Пушкина Культура и отдых

Фото: Архивное фото Института развития городской среды

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 17 августа до 7 сентября в рамках городской программы "Культурный район" в парке им. А. С. Пушкина в Советском районе Нижнего Новгорода пройдут показы первого советского кино в формате "Немое кино, живая музыка". Об этом рассказали организаторы мероприятия.



Согласно информации, старые немые фильмы, как и сто лет назад, будут демонстрироваться в сопровождении играющего "вживую" тапёра. За фортепиано будет находиться известный нижегородский музыкант Вячеслав Золотовский.

Кроме того, перед каждым фильмом состоится небольшая лекция, в которой будет рассказано об истории создания фильма,о его режиссёре и занятых актёрах.

Программа:

17 августа в 19:00 - "Космический рейс" (1935 г., реж. Василий Журавлёв)

Фильм признан одним из лучших в мире немых фильмов в жанре научной фантастики. Консультантом фильма был Константин Циолковский, который лично нарисовал тридцать эскизов ракетоплана. В год 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина показ фильма представляется особо актуальным.

24 августа в 19:00 - "Праздник Святого Йоргена" (1930 г., реж. Яков Протазанов).

Комедия выдающегося режиссёра с блестящим дуэтом Игорь Ильинский и Анатолий Кторов в главных ролях.

31 августа в 19:00 - "Поцелуй Мэри Пикфорд" (1927 г., реж. Сергей Комаров)

Ещё одно название фильма: "Повесть о том, как поссорились Дуглас Фэрбенкс с Игорем Ильинским из-за Мэри Пикфорд". Киношутка о том, как простой киномеханик, сыгранный Игорем Ильинским, становится знаменитым после поцелуя, подаренного ему звездой Голливуда Мэри Пикфорд. В фильме действительно есть кадры с Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом, которые в то время приехали в Советский Союз.

7 сентября в 19:00 - "Человек с киноаппаратом" (1929 г.. реж. Дзига Вертов)

Фильм, ставший революцией в мировом кино, раскрывший новые возможности киносъёмки и камеры-«киноглаза», становящейся новым органом восприятия действительности.

Напомним, кинопоказы под открытым небом также проходят в летнем кинотеатре во дворе дома 22а на улице Новой. Это одно из пяти тематических пространств в квартале церкви "Трех Святителей" ландшафтного фестиваля "Исторический парк", который проходит в столице Приволжья в дни празднования 800-летия города.