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Нижегородская ИФНС просит признать банкротом "Мытный двор"

11 августа 2021 12:46  [109] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Нижегородской области просит признать банкротом ООО "Мытный двор" (юридическое название Мытного рынка). Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Исковое заявление о признании должника банкротом подано налоговой 10 августа.

Сумма исковых требований составляет 1,08 млн рублей.

Напомним, в этом году собственник проводит реконструкцию Мытного рынка. По словам генерального директора ООО "Мытный двор" Вагана Багдасаряна, он откроется к 20 августа. 

Ранее он сообщил, что на Мытном рынке обновлена вся инфраструктура, проведен ремонт павильонов.

После реконструкции Мытный рынок сохранит свою основную функцию. Там возобновится торговля мясной и молочной продукцией, а также фруктами и овощами. 

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Теги:
Банкротство Суд
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