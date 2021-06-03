Нижегородская ИФНС просит признать банкротом "Мытный двор"

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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Нижегородской области просит признать банкротом ООО "Мытный двор" (юридическое название Мытного рынка). Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.
Исковое заявление о признании должника банкротом подано налоговой 10 августа.
Сумма исковых требований составляет 1,08 млн рублей.
Напомним, в этом году собственник проводит реконструкцию Мытного рынка. По словам генерального директора ООО "Мытный двор" Вагана Багдасаряна, он откроется к 20 августа.
Ранее он сообщил, что на Мытном рынке обновлена вся инфраструктура, проведен ремонт павильонов.
После реконструкции Мытный рынок сохранит свою основную функцию. Там возобновится торговля мясной и молочной продукцией, а также фруктами и овощами.
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