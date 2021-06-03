Депутаты-единороссы помогают волонтерам ремонтировать детские площадки Общество

Фото: с сайта НРО "Единая Россия"

Волонтеры Победы Нижегородской области 10 августа дали старт проекту по ремонту детских площадок во дворах жилых домов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте НРО "Единой России".

Первыми стали площадки на улице Касьянова, 4 в Нижегородском районе и Сазанова, 1А в Автозаводском районе. В мероприятии приняли участие депутаты фракции "Единой России" - депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков и Андрей Тарасов, добровольцы и руководитель движения НРО ВОД "Волонтеры Победы"» Мария Самоделкина.

"Совместно с волонтерами мы сегодня покрасили детскую площадку. Еще пару часов назад она имела неприглядный вид, но благодаря общим усилиям территория преобразилась. Уверена, что родителям с детьми здесь будет приятно проводить время. Это отличный проект и хороший пример для подражания. Сегодняшнее мероприятие доказывает, что у нас в Нижнем Новгороде очень много активных и неравнодушных молодых людей. Представители власти такие инициативы всегда будет поощрять. Ведь благодаря им наш город преображается, меняется качество жизни нижегородцев", - отметила Наталья Назарова.

На детских площадках проводились работы по покраске песочниц, детских качелей, горок, лавочек, турников и иных элементов, а также уборка территории. 10 августа в Нижнем Новгороде было отремонтировано восемь детских площадок.

"В Нижегородском районе областного центра ведется работа по благоустройству территорий, за которые жители проголосовали. Очень приятно, когда в эту программу включаются Волонтеры Победы как представители самой активной молодежи. Здорово, что они сегодня для себя выбрали ту нишу, которая всегда востребована и позитивно влияет на имидж города. Существует президентская программа, в рамках которой в течение нескольких лет предусмотрен рост регулярно занимающихся спортом жителей до 70%. Поэтому в Нижнем сейчас строится много новых площадок, детских городков, хоккейных коробок. Но мы понимаем, что у нас еще есть такие площадки, которые требует нашего внимания и поддержки. Здесь ничего сложного нет - выйти вместе с жителями, что-то покрасить, привести в порядок, затянуть болты, деревянные покрытия заменить, если требуется. Со всем этим можно справиться самостоятельно, не надо ждать, что кто-то должен это сделать", - считает Андрей Тарасов.

Летом 2021 года Волонтеры Победы Нижегородской области провели мониторинг состояния детских площадок для дальнейшей их реконструкции и ремонта. На территории города было обследовано 162 площадки, 32 из них до конца августа будут обновлены силами волонтеров. На площадках будут проводиться работы по покраске песочниц, качелей, горок, лавочек и ремонту малых форм, а также уборке территорий.

"Коллективное участие в таких акциях помогает сформировать совершенно другое отношение жителей, проживающих на этой территории. Примечательно, что с развитием проекта "Городская среда" появляется множество производителей детских площадок на территории Нижегородской области. Эти фирмы участвуют в конкурсах на установку детского игрового оборудования в новых детских садах. Выпущен электронный каталог изделий, которые можно устанавливать на территориях дворов, школ, детских дошкольных учреждений. Когда существует соперничество между производителями, повышается качество, расширяется номенклатура и снижается цена", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

Напомним, на базе существующих добровольческих организаций по всей стране сформирован единый волонтерский штаб. В него вошли активисты партии "Единая Россия", ОНФ, движения "Мы – вместе", "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Молодой Гвардии Единой России".