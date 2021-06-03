Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2021 18:40  [93] Почти 50% домов в Нижегородской области получили паспорта готовности к зиме
11 августа 2021 18:30  [96] "Промышленность была и остаётся одним из ключевых направлений, влияющих на экономическое развитие", - Евгений Люлин
11 августа 2021 18:01  [135] Депутаты-единороссы помогают волонтерам ремонтировать детские площадки
11 августа 2021 17:46  [138] Уличным художникам Нижнего Новгорода пообещали подобрать пространство для творчества вместо фасадов домов
11 августа 2021 17:22  [113] Геннадий Онищенко и нижегородские общественники обсудили вопросы здравоохранения и демографии
11 августа 2021 17:11  [127] Ряд управляющих компаний Дзержинска и Кстова нарушают сроки по подготовке жилого фонда к отопительному сезону
11 августа 2021 16:33  [132] Нижегородцы смогут наблюдать пик самого яркого звездопада года в ночь на 13 августа
11 августа 2021 15:57  [222] Автобусный маршрут №89 в Нижнем Новгороде сделают социальным
11 августа 2021 15:47  [1116] Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
11 августа 2021 14:52  [198] Мозаичное панно на бассейне "Чайка" в Нижнем Новгороде восстановлено
Общество

Депутаты-единороссы помогают волонтерам ремонтировать детские площадки

11 августа 2021 18:01  [135] Общество

Фото: с сайта НРО "Единая Россия"

Волонтеры Победы Нижегородской области 10 августа дали старт проекту по ремонту детских площадок во дворах жилых домов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте НРО "Единой России".

Первыми стали площадки на улице Касьянова, 4 в Нижегородском районе и Сазанова, 1А в Автозаводском районе. В мероприятии приняли участие депутаты фракции "Единой России" - депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков и Андрей Тарасов, добровольцы и руководитель движения НРО ВОД "Волонтеры Победы"» Мария Самоделкина.

"Совместно с волонтерами мы сегодня покрасили детскую площадку. Еще пару часов назад она имела неприглядный вид, но благодаря общим усилиям территория преобразилась. Уверена, что родителям с детьми здесь будет приятно проводить время. Это отличный проект и хороший пример для подражания. Сегодняшнее мероприятие доказывает, что у нас в Нижнем Новгороде очень много активных и неравнодушных молодых людей. Представители власти такие инициативы всегда будет поощрять. Ведь благодаря им наш город преображается, меняется качество жизни нижегородцев", - отметила Наталья Назарова.

На детских площадках проводились работы по покраске песочниц, детских качелей, горок, лавочек, турников и иных элементов, а также уборка территории. 10 августа в Нижнем Новгороде было отремонтировано восемь детских площадок.

"В Нижегородском районе областного центра ведется работа по благоустройству территорий, за которые жители проголосовали. Очень приятно, когда в эту программу включаются Волонтеры Победы как представители самой активной молодежи. Здорово, что они сегодня для себя выбрали ту нишу, которая всегда востребована и позитивно влияет на имидж города. Существует президентская программа, в рамках которой в течение нескольких лет предусмотрен рост регулярно занимающихся спортом жителей до 70%. Поэтому в Нижнем сейчас строится много новых площадок, детских городков, хоккейных коробок. Но мы понимаем, что у нас еще есть такие площадки, которые требует нашего внимания и поддержки. Здесь ничего сложного нет - выйти вместе с жителями, что-то покрасить, привести в порядок, затянуть болты, деревянные покрытия заменить, если требуется. Со всем этим можно справиться самостоятельно, не надо ждать, что кто-то должен это сделать", - считает Андрей Тарасов.

Летом 2021 года Волонтеры Победы Нижегородской области провели мониторинг состояния детских площадок для дальнейшей их реконструкции и ремонта. На территории города было обследовано 162 площадки, 32 из них до конца августа будут обновлены силами волонтеров. На площадках будут проводиться работы по покраске песочниц, качелей, горок, лавочек и ремонту малых форм, а также уборке территорий.

"Коллективное участие в таких акциях помогает сформировать совершенно другое отношение жителей, проживающих на этой территории. Примечательно, что с развитием проекта "Городская среда" появляется множество производителей детских площадок на территории Нижегородской области. Эти фирмы участвуют в конкурсах на установку детского игрового оборудования в новых детских садах. Выпущен электронный каталог изделий, которые можно устанавливать на территориях дворов, школ, детских дошкольных учреждений. Когда существует соперничество между производителями, повышается качество, расширяется номенклатура и снижается цена", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

Напомним, на базе существующих добровольческих организаций по всей стране сформирован единый волонтерский штаб. В него вошли активисты партии "Единая Россия", ОНФ, движения "Мы – вместе", "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Молодой Гвардии Единой России".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Дети Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph