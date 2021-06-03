Пункт фастфуда в нижегородском торговом центре временно закрыли из-за нелегальных рабочих Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Деятельность пункта фастфуда в нижегородском торговом центре приостанавливали на 20 суток за нарушение законодательства о приеме иностранных граждан на работу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области.

При проведении проверки сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области выяснилось, что несколько граждан ближнего зарубежья осуществляли трудовую деятельность в точке питания без разрешения на работу.

Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

После получения требования о приостановлении деятельности предприниматель освободил помещение от скоропортящихся продуктов и оборудования. На месте сотрудник службы опечатал помещение и входную группу торговой точки.

На протяжении всего срока судебный пристав проверял исполнение решения суда, в ходе которого нарушений выявлено не было.