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Бизнес

Пункт фастфуда в нижегородском торговом центре временно закрыли из-за нелегальных рабочих

12 августа 2021 14:37  [102] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Деятельность пункта фастфуда в нижегородском торговом центре приостанавливали на 20 суток за нарушение законодательства о приеме иностранных граждан на работу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области.

При проведении проверки сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области выяснилось, что несколько граждан ближнего зарубежья осуществляли трудовую деятельность в точке питания без разрешения на работу.

Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

После получения требования о приостановлении деятельности предприниматель освободил помещение от скоропортящихся продуктов и оборудования. На месте сотрудник службы опечатал помещение и входную группу торговой точки.  

На протяжении всего срока судебный пристав проверял исполнение решения суда, в ходе которого нарушений выявлено не было.

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Теги:
Рестораны Судебные приставы Торговый центр
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