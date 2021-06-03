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Общество

Мобильный пункт экспресс-тестирования на COVID-19 появился в нижегородском аэропорту

12 августа 2021 17:57  [85] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мобильный пункт экспресс-тестирования на COVID-19 появился в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Он находится на краткосрочной парковке аэропорта рядом с выходом из пассажирского терминала. При этом стойка для оформления услуги расположена на первом этаже общей зоны аэровокзала.

Услугу предоставляет компания ООО "Полимед" под брендом "Фастест". Тестирование проходит на базе корейских тестов SD BIOSENSOR на антиген COVID-19. Результат исследования можно получить за 15-30 минут. 

Кроме того, на базе мобильного пункта можно сдать обычный ПЦР-тест с результатом в течение суток. Справка с результатами обследования придет на электронную почту на русском и английском языках.

До 17 августа мобильный пункт будет работать с 8:00 до 20:00. Далее его режим работы станет круглосуточным.

Также на территории здравпункта аэропорта в круглосуточном режиме работает пункт ПЦР-тестирования медицинского центра "CITY клиника".

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Теги:
Аэропорт Коронавирус
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