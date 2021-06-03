Вторую очередь сквера Славы благоустроили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вторую очередь сквера Славы благоустроили в Нижнем Новгороде по нацпроекту “Жилье и городская среда”. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

"На территории сквера Славы появилось современное освещение, пешеходные дорожки, удобные лавочки, парковые качели, световая инсталляция. По просьбам местных жителей в сквере установили памп-трек для детей и подростков. Кроме того, сохранили площадку для игры в диск-гольф", - сказал глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

Руководитель Совета ветеранов ПАО "ГАЗ" Владимир Свешников отметил, что новое пространство стало прекрасным дополнением к скверу Славы 1 очереди, которое было благоустроено в 2020 году.

"От всех ветеранов хочу сказать, что всем очень понравился новый сквер. Приятно, что учтены интересы людей, которые участвовали в общественных обсуждениях. Сегодня в новом оригинальном, необычном, красивом пространстве можно отдохнуть, поиграть с детьми и внуками", - сказал Владимир Свешников.

В настоящее время идет приемка выполненных работ, подрядная организация устраняет замечания.

Напомним, по всему городу этим летом запланировано благоустройство более чем 30 пространств в рамках нацпроекта. На сегодняшний день 17 из них уже открыты.