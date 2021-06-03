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Политика

Дума Нижнего Новгорода ушла на каникулы

13 августа 2021 16:43  [72] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода ушла на каникулы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе представительного органа.

В августе заседаний не планируется. Однако, уже в сентябре депутаты вернутся к своим обязанностям.

Напомним, в 2021 году состоялось десять заседаний Гордумы, три из которых были внеочередными.

Последнее заседание прошло 28 июля, на нем было рассмотрено 28 вопросов. В том числе внесены очередные изменения в бюджет города на 2021 год, депутаты поддержали создание АНО "Муниципальный центр управления Нижнего Новгорода" и увеличение штатной численность КСП Нижнего Новгорода до 21 человека.

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Теги:
Городская дума
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