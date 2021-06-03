Активных жителей пригласили 14 августа на субботники в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: с сайта НРО "Единой России"

В субботу, 14 августа, в 11:00 во всех районах Нижнего Новгорода пройдут субботники. Жители города вместе волонтерами, депутатами, представителями органов власти, членами партии приведут в порядок сразу несколько общественных пространств на территории города. Об этом сообщается на сайте НРО "Единой России".

Так, субботники пройдут в следующих районах:

Сормовский район - ул. Ефремова, 17б (открытая территория улицы);

Канавинский район - Берёзовая роща, Сортировочное озеро, пляж после конно - спортивной школы;

Ленинский район - Проходная зона, ул. Перекопская, 10;

Приокский район - Щелковский хутор (напротив академии МВД);

Советский район - ул. Горловская, 11;

Нижегородский район - ул. Черниговская (под метромостом);

Московский район - ул. Березовская, 102.

"Осталось немного времени, когда мы все вместе будем праздновать 800-летие Нижнего Новгорода. Проведена огромная работа. Уже приведены в порядок десятки общественных пространств, скверов и площадей, парков и бульваров. Построены десятки новых объектов. Наносятся последние штрихи. Сейчас самое время навести финальную чистоту и порядок», - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция "Единой России"), член штаба общественной поддержки партии Евгений Лебедев.

В свою очередь ещё один активный участник штаба, депутат Законодательного собрания (фракция "Единой России"), региональный координатор партпроекта "Чистая страна" Андрей Тарасов пригласил всех нижегородцев города присоединиться к субботникам. "Только вместе мы сможем сделать наш город лучше, чище и комфортнее", - уверен он.