Проезды на площади Советской перекрыли для движения транспорта до 26 августа Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Советском районе Нижнего Новгорода приостановлено движение транспорта напротив здания районной администрации. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения введены в связи с подготовкой к торжествам в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Напомним, 21 августа на площадке на Советской площади будет проходить праздничная программа, во время которой выступит группа Uma2rman.

Ограничения уже начали действовать по местному проезду параллельно ул. Ванеева - от ул.Адмирала Васюнина до ул. Богородского. Перекрытие будет действовать до конца дня 26 августа

Кроме того, 00:01 17 августа до 23:59 24 августа будет временно прекращено движение транспорта по всей Советской площади.



На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение и парковку транспорта. Припаркованные автомобили будут перемещаться. Объехать перекрытые участки можно по прилегающим улицам.

Напомним, в связи с подготовкой праздничных площадок, перекрытия будут действовать и в других районах Нижнего Новгорода.