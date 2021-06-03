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Сотрудницу полиции и адвоката в Нижнем Новгороде осудили за взятку в 30 тысяч рублей

18 августа 2021 13:02  [383] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Суд признал виновной бывшего заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории Приокского района СУ УМВД по Нижнему Новгороду , которая за взятку прекратила уголовное преследование нижегородца, подозреваемого в хищении мобильного телефона. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Согласно информации, в августе 2020 года подсудимая дала указание своему подчинённому, который занимался расследованием уголовного дела о хищении мобильного телефона, допросить подозреваемого в качестве свидетеля, при как имелись все основания привлечь его как обвиняемого. Отмечается, что впоследствии данное уголовное дело было приостановлено за отсутствием обвиняемого.

28 октября 2020 года около одного из торговых центров на пр. Гагарина указанная сотрудница полиции за свои противоправные действия получила от адвоката фигуранта взятку в размере 30 тысяч рублей. Там их с поличным задержали оперативники.

Подозреваемая была уволена из органов полиции, у её подельницы прекращён статус адвоката, отметили в СУ СК.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров бывшей сотруднице полиции по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), а также бывшему адвокату адвокатской конторы Московского района по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Приговором суда бывшей сотруднице полиции назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Бывшего адвоката суд приговорил к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось, что полицейский антикоррупционного отдела из Арзамаса, получивший взятку в размере 50 тычяс рублей, приговорён к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Теги:
Взятка Уголовное дело
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