Все билеты на гала-шоу в Нижнем Новгороде закончились менее чем за сутки Культура и отдых

Возведение центральной сцены для гала-шоу Фото: "Нижний 800" в соцсети "ВКонтакте" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Все билеты на гала-шоу в Нижнем Новгороде закончились менее чем за сутки. Об этом сообщается на сайте "Нижний 800".

"К сожалению, на данный момент все билеты в секторы "Ока" и "Волга" распределены. При появлении дополнительных мест мы сообщим об этом на странице гала-шоу "Начало Нового", - говорится в сообщении организаторов.

Напомним, что всего для нижегородцев были доступны три сектора - "Центральный" (непосредственно перед сценой), а также "Ока" и "Волга" по двум сторонам от основной площадки.

По данным на 08:00 18 августа все билеты сектора "Центральный" были уже зарезервированы, к 13:00 18 августа закончились и свободные места на двух других зонах. При этом регистрация была открыта только в 18:00 17 августа.

Напомним, празднование Дня города будет организовано на девяти площадках: главной сцене на Нижневолжской набережной и сценах во всех районах. Площадки в районах города откроются в 15:00, начало концерта на площади Минина и Пожарского — в 13:00. Гала-шоу стартует в 20:21. Также будет вестись прямая трансляция по "Первому каналу".

Вход на площадки гала-шоу в районах Нижнего Новгорода будет бесплатным и без регистрации, но его будут осуществлять по специальным подтверждениям в виде "Мультипасса 800" или по одному из документов "здоровья".