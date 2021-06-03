Кольцевой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде запустят 22 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Кольцевой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде запустят 22 августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

"Приглашаю всех нижегородцев стать частью истории обновленного Кремля. 22 августа впервые запустим круговой маршрут по кремлевской стене", - написал он, добавив, что протяженность маршрута составит более 2 км.

Также глава региона сообщил, что имена всех участников мероприятия в буквальном смысле будут вписаны в историю города.

Нижегородцы смогут прогуляться по боевому ходу Кремля и вокруг него - от памятника Чкалову в сторону Дмитриевской башни, к Коромысловой вдоль Зеленского съезда, мимо Ивановской башни к Зачатьевской, а затем до Чкаловской лестницы.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что кремль откроют для посещения уже в августе.

Cейчас на завершающей стадии находятся противооползневые мероприятия и работы по благоустройству на склонах вдоль площади мемориала "Вечный огонь", Губернаторского сада, Кремлевского бульвара, а также на участках между Коромысловой и Тайницкой башнями, между Северной и Тайницкой башнями, от Ивановской до Зачатьевской и от Зачатьевской до Георгиевской башни.

Уже готова детская площадка с еловым сквером. Сообщается, что все игровые элементы там выполнены из натуральных элементов, а пол - из щепы хвойных сортов древесины.

В Губернаторском саду выполняется капитальный ремонт дорожных покрытий, подпорных стен и лестниц. Там появятся новые пешеходные дорожки и новая система функционального уличного освещения. Будут установлены малые архитектурные формы.