"Территория Почаины была заброшенной долгие годы, а теперь здесь появился замечательный бульвар", - Евгений Люлин Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с президентом ПАО "Русполимет" Виктором Клочаем 17 августа осмотрел, как благоустраивается Почаинский бульвар к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе ЗСНО.

Работы в этом году ведутся на участке от улицы Добролюбова до Почаинской по бровке оврага. Площадь благоустройства превышает 2,4 гектара: здесь появились удобные дорожки, освещение, проведено озеленение, обустроены две смотровые площадки с видом на Нижегородский кремль и центр города, детская, а также спортивная площадки. В сентябре будет установлено оборудование для занятий разными видами спорта.

"Территория Почаины была заброшенной долгие годы, а теперь здесь появился замечательный бульвар для прогулок нижегородцев. Отсюда открываются прекрасные виды на наш Нижний Новгород, Кремль, храмы, историческую часть города. Я хочу поблагодарить Виктора Владимировича Клочая, который полностью организовал и профинансировал работы. Он один из тех предпринимателей, представителей крупного бизнеса, которые сделали настоящие подарки городу к юбилею. Меценатство живо на нижегородской земле, оно всегда было нашей визитной карточкой. Сколько зданий у нас построили купцы! Рад, что эта традиция продолжается! Уверен, что самое главное желание и руководителей, и жителей, которое появится после 800-летия, – продолжить эту работу", - подчеркнул Евгений Люлин.

"15 мая был подписан ордер на производство работ, а сейчас мы почти все закончили, справились в срок. На объекте работало очень много людей. Я хочу поблагодарить всех строителей, работников ПАО "Русполимет", занимавшихся благоустройством. Мне очень приятно, что коллектив завода принял участие в подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Мы сделали подарок жителям. Люди заслуживают, чтобы городская среда улучшалась, становилась более комфортной. Важно, чтобы жители любили свой город, благоустраивали и берегли", - сказал Виктор Клочай.

Напомним, что благоустройство ведётся за счёт внебюджетных средств. Инвестором выступило ПАО «"Русполимет". Это уже не первый проект, который поддержали кулебакские металлурги: ранее компания выступила основным благотворителем в восстановлении памятника федерального значения, первого приходского храма за пределами Нижегородского кремля и монастырей — Жён-Мироносиц, а также соинвестором строительства памятника "Город трудовой доблести".