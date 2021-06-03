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Движение транспорта временно приостановят около ДК "Красное Сормово". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, с 06:00 19 августа до 21:00 22 августа будет приостановлено движение транспорта на участке автомобильной дороги от бульвара Юбилейного до дома 31А по прилегающей дороге к бульвару Юбилейному и по прилегающей дороге на участке от дома 31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют на площади Минина и Пожарского с 17 по 24 августа.
На подъездах к закрытым для движения участкам улиц будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение, и предупреждающие аншлаги. Объезд будет организован по улицам Пискунова и Варварской.
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