Движение транспорта временно приостановят около ДК "Красное Сормово" Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта временно приостановят около ДК "Красное Сормово". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 06:00 19 августа до 21:00 22 августа будет приостановлено движение транспорта на участке автомобильной дороги от бульвара Юбилейного до дома 31А по прилегающей дороге к бульвару Юбилейному и по прилегающей дороге на участке от дома 31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют на площади Минина и Пожарского с 17 по 24 августа.

На подъездах к закрытым для движения участкам улиц будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение, и предупреждающие аншлаги. Объезд будет организован по улицам Пискунова и Варварской.