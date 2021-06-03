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Общество

Нижегородские студенты могут претендовать на стипендии им. Дельвига

18 августа 2021 17:28  [282] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские студенты могут претендовать на стипендии им. Дельвига. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Всего на период осеннего семестра 2021-2022 учебного года предусмотрено 25 стипендий.

От 7 до 10 из них предназначены для студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, еще 5 стипендий – для студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Среди учеников ссузов стипендии получат по 5 человек из Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

Как пояснила начальник отдела подбора, оценки и развития персонала компании Наталья Павловская, на получение стипендий могут претендовать только те студенты, которые показывают высокие результаты в учебе.

"Критериями отбора претендентов являются успешное освоение программы теоретической и практической подготовки по направлению подготовки или специальности, призовые места в конкурсах научных студенческих работ, олимпиадах, активное участие в научных конференциях, форумах, наличие открытий или изобретений, а также публикаций в научных изданиях, активная жизненная позиция и участие в общественной жизни учебного заведения. Особое внимание при определении стипендиатов уделяется желанию совершенствовать систему водоснабжения и водоотведения города", - сказала она.

От номинированных на стипендию студентов требуется написать эссе на одну из двух тем: "Почему я хочу работать в Нижегородском водоканале" или "Что я могу предложить для улучшения работы АО "Нижегородский водоканал". Наиболее интересные эссе будут отобраны для следующего этапа – собеседования с генеральным директором Нижегородского водоканала. В ходе беседы будут оцениваться идеи, прописанные в эссе, заинтересованность в теме водоснабжения и водоотведения и стремление после учебы пойти работать в Нижегородский водоканал.

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Теги:
Водоканал Деньги Студенты
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